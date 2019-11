Portugal subiu um lugar após o terceiro dos Seis Dias Internacionais de Enduro

A equipa nacional, composta por João Lourenço, Diogo Vieira, Diogo Ventura e Gonçalo Reis, está agora no nono lugar, a 27.05,71 minutos da equipa dos Estados Unidos, nova líder da prova.O dia de quarta-feira ficou marcado pela chuva que se fez sentir e que provocou muitas dificuldades aos pilotos mais atrasados, devido ao engarrafamento gerado em algumas das zonas mais técnicas do percurso de 310 quilómetros, desenhado na serra de Monchique.Inicialmente, a seleção lusa foi dada no sétimo lugar, mas, depois de revista a classificação, foi creditado o nono lugar, após os primeiros três dias de competição.Os três pilotos juniores - Tomás Clemente, Rodrigo Belchior e Manuel Teixeira - estiveram igualmente em plano de destaque e, depois de na terça-feira terem subido ao nono posto, hoje ganharam mais duas posições, sendo agora sétimos, a 43.56,31 minutos da Austrália, que comanda.A equipa feminina deparou-se com vários problemas e perdeu um lugar, caindo para o oitavo posto.Joana Gonçalves sofreu uma queda que a condicionou ao longo do dia. Já Rita Vieira sentiu problemas no motor de arranque e num dos radiadores da sua mota, mas conseguiu terminar o dia, tal como Bruna Antunes.Para esta quinta-feira estavam previstas duas voltas ao mesmo percurso, com sete especiais, mas a chuva deverá obrigar a alguns ajustes.

Em prova continuam cerca de 500 dos 600 participantes que iniciaram esta 94.ª edição dos ISDE, que pela terceira vez se disputam em Portugal.