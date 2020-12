Portugal tem 11 atletas no programa de preparação para Pequim2022

O programa aprovado pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) foi já formalizado com a Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), adiantou hoje a entidade federativa à agência Lusa.



Os atletas apoiados competem nas disciplinas de esqui alpino, esqui de fundo, snowboard, patinagem de velocidade no gelo e esqui montanhismo, acrescenta a FDIP.



A integração dos 11 atletas no programa de preparação olímpica pretende "proporcionar as melhores condições de treino possíveis, tanto ao nível do apoio técnico especializado, como na melhoria das condições de preparação competitiva dos atletas, por forma a potenciar as suas capacidades e facilitar a obtenção de resultados desportivos de relevo, que possibilitem a sua qualificação olímpica", salienta o vice-presidente e diretor executivo da FDIP, Pedro Flávio.



Pedro Farromba, presidente da federação que tutela os desportos de inverno, considera tratar-se de um passo importante para o desenvolvimento das modalidades em causa, o reconhecimento do trabalho desenvolvido, por parte do IPDJ e do comité olímpico, e uma forma de facilitar a preparação dos atletas.



O presidente da FDIP espera que a inclusão de 11 atletas no Programa de Apoio à Participação nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022 seja mais uma alavanca para que Portugal possa ter na China a sua maior comitiva de sempre.



"Temos a expectativa de qualificarmos um conjunto largo de atletas, para a nossa dimensão, para os próximos Jogos Olímpicos de inverno", disse à Lusa o presidente da federação, com sede na Covilhã.



Portugal teve 10 atletas na preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang2018, na Coreia do Sul, que contou com a participação de Arthur Hanse, em esqui alpino, e Kequyen Lam, em esqui de fundo.



Em Sochi2014, Portugal contou com Arthur Hanse e Camille Dias, também atleta de esqui alpino.