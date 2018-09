Portugal terceiro classificado na Liga Europeia de futebol de praia

Lusa Comentários 09 Set, 2018, 19:16 | Outras Modalidades

Na Sardenha, em Itália, Portugal perdia por 3-1 a 16 segundos do final do tempo regulamentar, mas conseguiu forçar o prolongamento e, depois, os penáltis, com um golo de Belchior, a completar o `hat-trick`, com 25 segundos para disputar.

Nas grandes penalidades, o guarda-redes Petrony, que foi bem cedo para a baliza lusa, por expulsão de Elinton Andrade, foi o `herói`, ao parar um dos três remates dos russos, enquanto Madjer, Rui Coimbra e Jordan Santos não falharam.

Jordan Santos deu o bronze a Portugal, depois de já ter sido o autor do golo que forçou o prolongamento, a dois segundos do final.

Nikonorov, Zemskov (dois, um deles no prolongamento), Shishin apontaram os golos da Rússia.

Portugal conta seis triunfos na prova e tinha estado presente nas últimas três finais.