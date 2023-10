Portugal termina com 14 medalhas Europeu de ginástica acrobática

No último dia de competições, os ginastas portugueses conseguiram seis medalhas, duas das quais de ouro, garantidas por Mónica Lima e Maria Marvão que terminaram em primeiro lugar a final do exercício dinâmico, e pelo grupo masculino formado por João Teles, Gonçalo Sampaio, Nuno Santos e Vicente Colaço, também no exercício dinâmico.O grupo feminino constituído por Eduarda Portela, Carolina Marques e Joana Pinto conquistou uma medalha de prata na final de equilíbrio, enquanto o par masculino formado por Lopes e Gonçalo Parreira ganhou o bronze na final de dinâmico.Na categoria de juniores, o grupo masculino de Afonso Maia, Tiago Coelho, Jorge Silva e Pedro Ramalho terminou a final de dinâmico na segunda posição, e o par misto formado por André Fiuza e Madalena Tomás arrecadou o bronze na final de Equilíbrio.No sábado, grupo masculino sénior composto por João Teles, Gonçalo Sampaio, Nuno Santos e Vicente Colaço conquistou o ouro na categoria de ‘all around’, feito inédito na ginástica acrobática portuguesa





(Com Lusa)