Portugal termina em terceiro lugar no Europeu de râguebi sub-20

Portugal já vencia ao intervalo por 23-0, com ensaios de Manuel Salgado e Gonçalo Costa, ambos transformados por Manuel Vareiro, que somou ainda três penalidades nesse período.



Na segunda parte, os jovens sub-20 portugueses conseguiram mais três toques de meta, por Edmundo Ferreira, João Cunha e André Cunha, dois dos quais transformados com sucesso por Vareiro.



Para chegar ao encontro de atribuição do terceiro e quarto lugar, Portugal bateu a Polónia por 122-0 nos quartos de final e perdeu nas meias-finais, com os Países Baixos, por 23-13.



A final disputa-se hoje entre Países Baixos e Bélgica, duas seleções que nunca venceram a competição, ao contrário de Portugal, que foi campeão europeu sub-20 em 2017, 2018 e 2019.