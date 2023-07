Portugal termina Europeu feminino de sub-18 de basquetebol no penúltimo lugar

Apesar de ter terminado no 15.º posto, posição que não evita a descida à divisão B, a equipa orientada por Agostinho Pinto vai manter-se no escalão A, uma vez que a próxima edição do Campeonato da Europa da categoria vai decorrer em solo luso, em 2024.



Após o desaire no sábado, pela margem mínima, frente à Itália (45-44), as lusas conseguiram hoje impor-se e ao intervalo venciam por 29-27, uma vantagem que foi aumentada largamente no terceiro e quarto períodos.



Ana Pinheiro e Fatumata Djaló, com 12 pontos cada, foram as jogadoras em evidência na equipa portuguesa, bem secundadas por Clara Silva, que somou 11.