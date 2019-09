Portugal termina no 12.º lugar Europeu2019 de kayak polo

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Set, 2019, 08:17 / atualizado em 02 Set, 2019, 08:17 | Outras Modalidades

Depois dos títulos europeus conquistados no sábado, em sub-21 masculinos e femininos, a Alemanha voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, arrecadando o título que, em 2017, em Saint Omer, em França, não conseguiu conquistar diante da Espanha.



No derradeiro dia de competição, Portugal começou por vencer a Suécia, por 3-0, garantindo, desta forma, o primeiro lugar no grupo referente à 2.ª fase. Depois, duas derrotas, diante da Dinamarca (1-5) e da Espanha (2-3), acabaram por ditar a 12.ª posição final.



"Esta não era a classificação desejada, aquela que queríamos. Foi difícil motivar o pessoal, depois de termos falhado o nosso objetivo principal por um golo (apuramento para os grupos que decidiam os oito primeiros, que foi perdido para a Bélgica)", defendeu.



Ainda de acordo com João Ribeiro, as grandes equipas fazem-se nestes momentos e na capacidade de darem a volta e Portugal tem que pensar já no futuro, que passa pelo Mundial de Roma.



"Temos o apuramento garantido e, agora, é fazer um grande Mundial. Há capacidade, há qualidade, mas, neste Europeu, falhámos e queríamos ter ficado mais acima na classificação", garantiu João Ribeiro.



Portugal está apurado para o Mundial de kayak polo, em Roma, em 2020, onde vai defrontar a Espanha e a Polónia, que foi 4.ª classificada neste Europeu.



"Cada vez mais, as equipas estão muito próximas. Neste momento, qualquer uma pode ir às medalhas. Com uma ponta de sorte, aqui e ali, e um bocadinho mais de trabalho em algumas áreas específicas, consegue-se chegar a uma medalha", declarou João Ribeiro.