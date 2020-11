Portugal testa evolução da seleção de râguebi

O selecionador de Portugal estreou-se em novembro de 2019 com uma derrota em São Paulo, precisamente frente aos "tupis", por escassos dois pontos (26-24), e volta agora a encontrar o mesmo adversário, num duplo compromisso em que irá aproveitar, também, para “” para mostrarem que estão prontos para competir a nível internacional.”, explicou Patrice Lagisquet, em declarações à agência Lusa.Nesse sentido, o técnico lamentou os cancelamentos dos jogos contra as Ilhas Fiji e a Espanha, que seriam “duas boas oportunidades para avaliar o nível” de râguebi de Portugal e deixaram “toda a gente muito frustrada”, mas garantiu que o espírito de equipa “é muito bom” e que os jogadores estão “impacientes por voltar a jogar pela seleção”.“Podemos dar oportunidades a outros jogadores e avaliar se podem jogar connosco”, desvalorizou Lagisquet, lembrando que isso poderá ajudar a enriquecer o grupo para que tenha “dois ou três jogadores por cada posição em janeiro”, quando começar a preparar os jogos de apuramento para o Mundial de 2023.





Efeitos da crise sanitária







Questionado sobre se a pandemia de covid-19 pode prejudicar as aspirações dos "lobos" na qualificação, Lagisquet foi taxativo ao afirmar que “o problema é igual para todas as equipas” do Europe Championship.”, concluiu o técnico.Os dois encontros com os "tupis" chegaram a ser cancelados pela World Rugby, tal como os compromissos com as Ilhas Fiji (particular) e a Espanha (Championship), mas a insistência da Federação portuguesa junto do organismo que tutela a modalidade a nível mundial acabou por confirmar a sua realização.

Ambas as partidas terão início às 15h00, no Campo A do Centro de Alto Rendimento do Jamor, mas decorrem à porta fechada devido à pandemia de covid-19.