Portugal vai acolher Europeus de basquetebol de sub-16 e sub-18

A Divisão A do Europeu feminino de sub-16 vai ser disputada entre 19 e 27 de agosto de 2022, depois de já ter estado prevista a realização em Matosinhos a edição de 2020, que foi cancelada devido à pandemia de covid-19.



No mesmo comunicado, a FPB dá conta da atribuição da Divisão B do Europeu masculino de sub-18 de 2023 também a Portugal, tendo em vista a promoção da equipa das 'quinas', segundo o Diretor Técnico Nacional.



"A FPB entendeu que era uma boa solução organizar o Europeu de sub-18, tendo em conta os atletas que compõem essa mesma geração. A FIBA atribuiu-nos essa organização com dois anos de antecedência. É importante que esta geração jogue em casa, de forma a tentarmos subir à Divisão A", explicou Nuno Manaia.