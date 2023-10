Portugal vence Arménia e reforça liderança no apuramento para Mundial2024 de futsal

Em Erevan, a seleção lusa, que já vencia ao intervalo por 4-2, marcou por intermédio de Tomás Paçó e Pany Varela, ambos por duas vezes, e por Tiago Brito e Pauleta, enquanto Vladimir Sanosyan, com um `hat-trick`, e João Carvalho, com um `bis`, anotaram os tentos dos arménios.

Com este resultado, Portugal lidera o grupo com nove pontos, fruto de três vitórias em outros tantos jogos, seguido pela Geórgia e Finlândia, com três mas menos um jogo, enquanto a Arménia tem zero. A seleção das `quinas` vai receber os arménios na quarta jornada, em jogo agendado para 11 de outubro, na Póvoa do Varzim.