Portugal vence Bélgica e aproxima-se da manutenção no `Championship` de râguebi

A vitória sobre o adversário direto deve permitir a Portugal escapar ao último lugar, evitando um perigoso 'play-off' com o vencedor do escalão abaixo e garantindo a presença no 'Seis Nações B', no próximo ano, quando se inicia a qualificação para o Mundial'2023.



A vitória foi mais complicada do que o resultado de 14-0 ao intervalo deixava antever, devido a um início de segunda parte onde Portugal se deixou 'enredar' no estilo de jogo dos belgas, mas a seleção soube emendar a abordagem a tempo e assegurar os quatro pontos.



Apesar das dificuldades nos alinhamentos, que continuam a ser uma lacuna portuguesa, Manuel Cardoso Pinto adiantou os 'lobos' aos 13 minutos, aparecendo bem no apoio interior a António Vidinha na jogada do primeiro ensaio.



Ainda antes do descanso, José Maria Vareta fez novo toque de meta (33), no seguimento do primeiro alinhamento 'limpo' conquistado. Duas transformações irrepreensíveis de Danny Antunes determinaram a vantagem de Portugal no final do primeiro tempo.



No início da segunda parte, a seleção portuguesa começou a cometer faltas em zonas 'proibidas' e permitiu à Bélgica montar formações ordenadas altas nos últimos cinco metros, precisamente o ponto forte dos 'diabos pretos'.



Os movimentos resultaram em dois ensaios belgas, um de penalidade (43) e um de Thomas De-Molder (52), voltando a igualar o marcador (17-17) a meio da segunda parte, depois de ambas as equipas terem também convertido uma penalidade.



A seleção portuguesa, apesar de jovem, conseguiu perceber a tempo que tinha de parar de fazer faltas e, dessa forma, voltou a conseguir colocar o jogo no meio campo belga.



Danny Antunes, com uma exibição irreverente e 13 pontos, voltou a adiantar Portugal numa penalidade (66). Depois disso, foi um jogo de paciência exemplar, com os 'lobos' a superiorizarem-se em duas formações ordenadas, a última das quais a resultar na penalidade com que Antunes sentenciou a partida (78).







Jogo no Estádio Universitário de Lisboa, em Lisboa.



Portugal - Bélgica, 23-17.



Ao intervalo: 14-0.







Sob arbitragem do escocês Sam Grove-White, as equipas alinharam:



- Portugal: Ivo Morais, Lionel Campergue, Diogo Hasse Ferreira, José Madeira, José Andrade, João Granate, David Wallis, Thibault Freitas, João Belo, João Lima, Danny Antunes, Tomás Appleton, António Vidinha, José Vareta e Manuel Cardoso Pinto.



Jogaram ainda: Francisco Bruno, Manuel Picão, Duarte Azevedo, João Freudenthal e João Corte-Real.



Ensaios (2): Manuel Cardoso Pinto (13), José Vareta (33).



Conversões (2): Danny Antunes (14, 34).



Penalidades (3): Danny Antunes (48, 66, 78).



Treinador: Patrice Lagisquet



- Bélgica: Bastien Gallaire, Thomas Dienst, Maxime Jadot, Guillaume Mortier, Mathieu Verschelden, Lucas de Coninck, Jean-Maurice de Cubber, Gillian Benoy, Julien Berger, Ryan Godsmark, Gaspard Lalli, Guillaume Piron, Nathan Bontemps, Craig Dowsett e Alan Williams.



Jogaram ainda: Vincent Tauzia, Julien Massimi, Bertrand Billi, Thomas De-Molder, William Van-Bost, Tom Cocqu, Louis De-Moffarts e Bruno Vliegen.



Ensaios (2): Ensaio de penalidade (43), Thomas De-Molder (52).



Conversões (1): Alan Williams (53).



Penalidades (1): Alan Williams (58).



Treinador: Guillaume Ajac







Ação disciplinar: Cartão amarelo para David Wallis (43).



Assistência: Cerca de 700 espetadores.