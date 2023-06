Portugal vence Brasil e assegura triunfo no Grupo C do Mundial de andebol sub-21

Já com a passagem garantida à ronda Principal do Mundial por parte das duas seleções, hoje jogava-se a vitória no grupo, bem como a vantagem de iniciar a segunda fase já com um triunfo, estando as duas seleções colocadas no Grupo 2, que inclui ainda as Ilhas Faroe e a Espanha.

Com este triunfo, Portugal assume a liderança do Grupo, com os mesmos dois pontos das Ilhas Faroe, que derrotaram na sua `poule` a Espanha, formação que ocupa o terceiro lugar, sem qualqer ponto, como o Brasil.

Portugal defronta no domingo a congénere espanola, enquanto o Brasil mede forças com as Ilhas Faroe.

A seleção nacional, que está a disputar pela 11.ª vez o maior torneio mundial do escalão, subiu uma vez ao pódio, em 1995, na Argentina, quando terminou em terceiro lugar, e foi quarta classificada na última edição da prova, em 2019, em Espanha.