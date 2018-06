Portugal vence Cazaquistão na Challenger Cup de voleibol

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Jun, 2018, 09:20 / atualizado em 23 Jun, 2018, 09:20 | Outras Modalidades

A prestação do capitão Alexandre Ferreira foi determinante no bom desempenho da seleção lusa | José Carlos Lopes-Antena 1

A formação das quinas dominou todo o encontro com os cazaques, impôndo-se com os parciais de 25-23, 25-19 e 25-16 e atingiu o seu primeiro objetivo nesta prova, que era precisamente chegar às meias-finais.



O encontro com a equipa cubana está marcado para as 18h00 deste sábado, no mesmo local, onda antes, às 15h00, medirão forças a Estónia e a República Checa. A final será no dia seguinte, às 18h00.





O bom desempenho do bloco e do capitão Alexandre Ferreira e um serviço razoável permitiram a Portugal impor-se a um Cazaquistão certinho, no "set" inaugural.





Nos dois "sets" seguintes a seleção portuguesa acabou por impor sempre o seu voleibol e triunfar com naturalidade.