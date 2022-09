Portugal vence Emirados Árabes Unidos em jogo particular de futebol de praia

A seleção portuguesa de futebol de praia bateu esta quarta-feira a congénere dos Emirados Árabes Unidos (EAU), por 6-5, no prolongamento, após a igualdade a cinco bolas registada no tempor regulamentar, em partida de preparação na Batalha, Leiria.