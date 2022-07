Portugal vence Israel no tempo extra no Europeu de basquetebol de sub-20

Depois da derrota no sábado face à Itália, também por quatro pontos (67-71), a formação das ‘quinas’ ganhou um jogo muito equilibrado e com sucessivas trocas no comando do marcador, frente a um conjunto que na véspera batera a Grécia (69-65).



André Cruz, com 25 pontos e 19 ressaltos, foi a grande figura da equipa das ‘quinas’, também pelo ‘triplo’ que a pouco mais de cinco segundos do final do tempo regulamentar permitiu a Portugal empatar o jogo (76-76) e forçar o tempo extra.



Na formação lusa, destaque também para os 24 pontos e cinco ressaltos de Ruben Prey, os 15 pontos de Diogo Seixas e os 13 pontos e seis ressaltos do ‘gigante’ Stanley Borden, todos jogadores a atuar no estrangeiro, como André Cruz.



Por seu lado, Gilad Levy, com 15 pontos e 15 ressaltos, Noam Shimon Dovrat, com 20 pontos, oito ressaltos e oito assistências, e Harel Rinski, com 19 pontos, lideraram os israelitas.



A formação lusa entrou muito mal no encontro (2-12) e no final do primeiro período já perdia por 18 pontos (11-29), tendo chegado a ter uma desvantagem de 20 (9-29).



O segundo parcial foi, porém, o oposto, com Portugal a dominar (28-11) e a acabar a apenas um ponto (39-40), sendo que chegou mesmo a passar para a frente (39-38).



Depois de dois períodos muito desequilibrados, o terceiro e o quarto foram muito igualados – 18-17 para Portugal no terceiro e 19-19 no quarto -, com o jogo a acabar em prolongamento, depois do determinante ‘triplo’ de André Cruz.



No prolongamento, o ‘cinco’ de André Martins começou melhor e ganhou cinco pontos de avanço (83-78), mas os israelitas conseguiram dar a volta ao resultado (83-85), antes de Portugal acabar em ‘grande’, com um parcial de 7-1.



A seleção portuguesa de basquetebol de sub-20 volta a jogar na segunda-feira, dia em que fecha a sua participação no Grupo B face à Grécia, que defronta ainda hoje a Itália.