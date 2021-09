Portugal vence Itália e chega à final da Liga Europeia de futebol de praia

Depois de ganhar por 7-5 à Ucrânia e por 3-2 à Suíça, a formação comandada por Mário Narciso confirmou a sua superioridade frente à Itália e garantir a presença no desafio decisivo da Superfinal, às 18:00, na praia de Buarcos.



Jordan Santos, aos dois minutos, inaugurou o marcador com remate de livre em que a bola bateu na areia e passou fora do alcance do guarda-redes.



Aos nove, Marco Giordani, de 'bicicleta', com pouco ângulo, empatou na fase mais igualada do encontro.



Gabriele Gori atirou ao poste da baliza lusa no arranque do segundo período, mas Léo Martins foi mais eficaz no minuto seguinte, após cruzamento de Jordan, levando a partida para o terceiro período com vantagem lusa, por 2-1.



Léo (26), a passe do irmão Bê, e Miguel Pintado (31), rápido em recarga ao seu livre direto, ampliaram para 4-1 e praticamente acabaram com as dúvidas quanto à presença na final.



Jordan Santos (34) e Bruno Torres (35), o capitão que cumpriu o jogo 300 pela seleção, também marcaram, numa fase final com menos rigores táticos e que contou igualmente com mais dois golos italianos, de Zurlo (34 e 35).



A Bielorrússia surpreendeu ao chegar à final num grupo que incluía a campeã do mundo Rússia, a Espanha e a Polónia.