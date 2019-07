Portugal vence Kosovo no Mundial sub-21 de andebol

Lusa Comentários 19 Jul, 2019, 18:50 | Outras Modalidades

Apesar do favoritismo, o encontro nem começou bem para Portugal, que aos cinco minutos de jogo perdia por 4-1, porém, a 'equipa das quinas' recuperou e ao intervalo já vencia por 16-10.



"Era importante conseguir fazer coisas que não estávamos a conseguir fazer e o jogo de hoje permitiu-nos pôr em prática aquilo em que andámos a trabalhar, sobretudo em termos defensivos. Estou mais agradado, porque conseguimos prolongar os melhores momentos e hoje notou-se algum crescimento. Acredito que vamos continuar a melhorar de jogo para jogo", lançou o técnico Nuno Santos no final da partida, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Andebol (FPA).



Diogo Silva, que atua nos eslovenos do RK Celje por empréstimo do FC Porto, voltou a ser o melhor marcador do encontro, desta feita com oito golos, tendo sido considerado o melhor em campo, tal como tinha acontecido na véspera na vitória sobre o Bahrain.



Depois de ter perdido na terça-feira frente ao Brasil (30-35) na estreia na competição, Portugal soma agora dois triunfos consecutivos (Bahrain e Kosovo). Seguem-se os encontros contra a Hungria (21 de julho) e a Croácia (22 de julho).



O Mundial de sub-21 conta com quatro grupos de seis equipas, em que as quatro primeiras classificadas se apuram para os oitavos de final.