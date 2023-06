Portugal vence Kuwait no Mundial de andebol de sub-21

Portugal construiu rapidamente uma vantagem confortável, que se traduzia em sete golos de diferença ao intervalo (18-11), e nunca tirou o "pé do acelerador", dobrando essa margem no fim de um encontro em que deixou boas indicações, apesar da fragilidade do adversário.A equipa das quinas, que subiu uma vez ao pódio, em 1995, na Argentina, quando terminou em terceiro lugar, e foi quarta classificada na última edição da prova, em 2019, em Espanha, teve uma entrada em grande no torneio de 2023, cuja fase final se realiza na Alemanha e na Grécia.O Brasil e a estreante Costa Rica disputam o segundo jogo da ronda inaugural do Grupo C do Mundial de andebol de sub-21, também em Hanôver, a partir das 16h15 (hora de Lisboa).





Portugal defronta os costa-riquenhos na quarta-feira (12h15) e os brasileiros na sexta-feira (19h15).