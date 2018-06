Portugal vence República Checa e está na fase final da Liga de Ouro Europeia de voleibol

Lusa Comentários 06 Jun, 2018, 21:25 | Outras Modalidades

Na partida, decisiva, disputada no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos, Portugal começou mal, cedo permitindo uma vantagem aos checos (5-9), que nem o empate (14-14) ajudou a disfarçar, acabando derrotado por 19-25 no ‘set’ inicial ao cabo de 24 minutos.



Com Jan Hadrava e Donovan Dzavoronok assertivos na finalização e no serviço, os checos ganharam vantagem logo a abrir o segundo parcial, chegando a dispor de cinco pontos de vantagem (13-18).



A boa resposta portuguesa equilibrou o resultado a partir dos 23-23 e, com José Monteiro a servir, o segundo deles direto, empatou o jogo após 29 minutos, vencendo por 27-25.



Sem interesse na prova, além de preparar a presença na fase final, que vão organizar, os checos não conseguiram deter a marcha do marcador imposta pelo ‘seis’ português no terceiro ‘set', que depois de estar a vencer por 21-17 graças a um serviço direto de Phelipe Martins, fechou com 25-21, consumando a reviravolta depois de 27 minutos.



A um parcial de carimbar a presença histórica numa fase final europeia, a equipa de Hugo Silva recuperou de três pontos de diferença para empatar 7-7, no serviço de Alexandre Ferreira, mas assim que passou a liderar foi aumentando a diferença e saiu a festejar graças a mais uma finalização de Alexandre Ferreira (25-19).



A fase final vai decorrer em Karlovy Vary, na República Checa, a 13 e 14 de junho, apurando-se os dois primeiros classificados para a Taça Challenger, que decorrerá entre 20 a 24 de junho, em local a definir, e no qual o vencedor terá presença na Liga das Nações 2019.



A Liga das Nações corresponde à antiga Liga Mundial e integra as melhores seleções do mundo.



Jogo realizado no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos, em Matosinhos.



Portugal - República Checa: 3-1



Parciais: 19-25 (24 minutos), 27-25 (29), 25-21 (27), 25-19 (27).



Sob a arbitragem da dupla constituída por Susana Rodríguez (Espanha) e Vítor Gonçalves (Portugal), as equipas atuaram com os seguintes jogadores:



- Portugal: Caíque Silva, Marco Ferreira, Alexandre Ferreira, Felipe Martins, Miguel Tavares e João Fidalgo (líbero). Jogaram ainda Filip Cveticanin, Januário Alvar (líbero), Lourenço Martins, Valdir Sequeira, João Simões, José Monteiro



Selecionador: Hugo Silva.



- República Checa: Jan Hadrava, Donovan Dzavoronok, Adam Bartos, Vladimir Sobotka, Jakub Janouch e Dama Zajicek. Jogaram ainda Milan Monik (líbero), Marek Beer, Petr Michalek, Vojtech Patocka, Pavel Bartos,



Selecionador: Michal Nekola.



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.