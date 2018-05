Portugal vence República Checa na Liga de Ouro Europeia de voleibol

Lusa Comentários 30 Mai, 2018, 21:22 | Outras Modalidades

A seleção portuguesa entrou mal no encontro e os checos venceram os primeiros dois `sets` por duplo 25-19, mas a reação surgiu por parte dos comandados de Hugo Silva, que igualaram por 29-27 e 25-21, antes de vencerem na `negra` por 15-13.

Na Arena de Praga, Portugal somou o terceiro triunfo em quatro jogos e amealhou mais dois pontos, chegando aos sete na classificação, os mesmos do líder do grupo C, a Finlândia, que ainda joga com a Espanha, enquanto a República Checa somou um ponto e tem agora quatro, mais um do que os espanhóis.

A seleção das `quinas` entrou mal no jogo e, nos dois primeiros `sets`, começou a perder desde cedo e o jogo nunca fugiu do controlo dos checos, que causavam muitas dificuldades à defensiva lusa através do jogo de rede.

No terceiro `set`, a toada de domínio checo continuou, mas Portugal reagiu nos últimos pontos e conseguiu triunfar por um parcial de 29-27 e fazer prosseguir o jogo.

No quarto `set`, Portugal entrou mais forte pela primeira vez no jogo, chegando ao meio do `set` a vencer por 13-9, antes de os checos reagirem.

O controlo não fugiu aos lusos, que chegaram aos 20 pontos com quatro de vantagem, e consumaram o empate na partida com um parcial de 25-21, no primeiro `set` em que a formação das `quinas` se mostrou a um nível alto de forma consistente.

Na `negra`, o início foi equilibrado, mas cedo Portugal se impôs de novo, chegando aos 15-13 sem dificuldades e somando dois pontos importantes para o apuramento para a `final four` da Liga de Ouro Europeia.

Na próxima jornada, Portugal recebe a Finlândia em Matosinhos no domingo, na quinta jornada, antes de fechar a participação no grupo C da fase regular contra a República Checa, no mesmo local, em jogo marcado para o dia 6 de junho.