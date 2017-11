Portugal vence República Chega no jogo inaugural do Rugby Europe Trophy

Lusa 18 Nov, 2017, 18:46 / atualizado em 18 Nov, 2017, 18:50 | Outras Modalidades

Com este triunfo, que garantiu um ponto de bónus ofensivo, a seleção portuguesa assegurou o apuramento para a terceira ronda de qualificação para o Mundial de 2019.



No Estádio Nacional, a seleção lusa abriu a contagem logo aos três minutos, através de um pontapé de penalidade convertido por José Rodrigues, e fez um ensaio pelo ponta Tomás Aplleton, numa jogada apoiada muito bem delineada desde a retaguarda, com a oval a passar pelas mãos de vários jogadores.



Mas, num momento de desconcentração, permitiu que os checos reduzissem num ensaio marcado por Anthony Kent.



Portugal voltou a assentar o seu jogo, bem mais rápido e solto do que o estilo interpretado pelos checos, mais altos e pesados, tendo chegado ao intervalo com uma vantagem confortável (24-5) que lhe permitia encarar a segunda metade com tranquilidade.



E foi isso que veio a acontecer, com José Rodrigues, Gustavo Duarte e Sebastião Villax a imperarem no relvado, com as suas arrancadas e mudanças de direção procurando manter a bola sempre jogável.



Na segunda parte, Portugal somou mais três ensaios (num total de seis), apesar de ter tirado o pé do acelerador e de ter jogado de forma mais controlada.



A República Checa nunca deixou de lutar, avançou no terreno, mas acabou por ser um domínio mais consentido por Portugal do que real.



A seleção nacional realiza o segundo embate do Rugby Europe Trophy no dia 20 de fevereiro de 2018, data em que recebe a Holanda.







Jogo realizado no Estádio Nacional, em Oeiras.



Portugal- República Checa: 45-12.







Ao intervalo: 24-5.



Sob arbitragem de Chris Ridley (Inglaterra), as equipas alinharam:



- Portugal: Gustavo Duarte, Nuno Mascarenhas, Bruno Medeiros, Geordie McSullea, Gonçalo Uva, João Lino, Sebastião Villar, Manuel Queiroz, José Rodrigues, António Monteiro, Vasco Ribeiro, José Lima, Tomás Appleton, Manuel Cardoso Pinto e António Cortes. Jogaram ainda: Gonçalo Domingues, Duarte Foro, Fernando Almeida, Francisco Sousa, João Belo, António Vidinha, Nuno Sousa Guedes e João Corte-Real



Ensaios (6): Tomás Appleton (05 minutos e 64), Bruno Medeiros (12), António Monteiro (38), Vasco Ribeiro (72) e João Corte-Real (79).



Conversões (6): José Rodrigues (6, 13, 39, 65, 73 e 80).



Penalidades (1): José Rodrigues (3).



Pontapés de ressalto:



Treinador: Martim Aguiar







- Rep. Checa: Anthony Kent, Matous Hodek, Pavel Strastny, Dan Hosek, Robert Trefny, Vojtech Havel, James Faktor, Marek Loutocky, Marek Smak, Jan Kudera, Daniel Starka, Karel Berounsky, Jan Cizek, Martin Camprich e Craig Kolarik. Jogaram ainda: Emilio Caldaroni, Vojtech Mára, Martin Havcilek, Michal Krizanek, Albert Fronek e Petr Cizek.



Ensaios (2): Anthony Kent (7 minutos) e Craig Kolarik (57).



Conversões (1): Jan Kudera (58).



Treinador: Phil Pretorius.







Assistência: cerca de 3.500 espetadores.