Portugal vence Roménia na `negra` na Golden League europeia de voleibol

Portugal impôs-se pelos parciais de 25-23, 22-25, 16-25, 25-22 e 15-12, terminando atrás dos croatas e à frente dos anfitriões no segundo de três torneios em formato concentrado, realizado na cidade romena de Râmnicu Vâlcea, depois de ter conquistado o primeiro, em Loulé.



A Croácia já tinha assegurado a conquista da curta competição no sábado, quando bateu Portugal por 3-1 (26-24, 25-22, 22-25 e 25-22), um dia após ter-se imposto pela mesma margem à Roménia, com os parciais de 25-23, 25-22, 20-25 e 25-22.



Portugal até entrou bem, vencendo no set inicial, mas permitiu que os romenos virassem o resultado, impondo-se no terceiro parcial de forma categórica, por nove pontos de diferença, antes de restabelecer a igualdade e arrastar a partida para a ‘negra’, na qual revelou maior segurança.



Alexandre Ferreira, com um total de 24 pontos, foi um dos responsáveis pelo êxito de Portugal, cotando-se como o melhor marcador da equipa e o segundo do encontro, apenas atrás de Alexandru Rata, que concretizou 33.



Portugal subiu ao quarto lugar na classificação única da fase preliminar da Golden League, que conta com a participação de 12 países, à partida para o terceiro e último torneio, entre 31 de maio a 02 de junho, na Polónia, onde terá como adversários Ucrânia e Bélgica.



A seleção nacional totaliza oito pontos, menos quatro relativamente a Croácia e República Checa, que lideram a competição, na qual apenas os quatro primeiros classificados se apuram para a ‘final a quatro’, marcada para a Croácia, em 15 e 16 de junho.