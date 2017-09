Portugal vence Suíça na Superfinal da Liga Europeia de futebol de praia

Lusa 15 Set, 2017, 19:25 / atualizado em 15 Set, 2017, 19:25 | Outras Modalidades

No entanto, foi uma vitória `arrancada a ferros` e que obrigou Portugal a dar a volta à marcha desfavorável do resultado, aos 0-2, 2-4 e 4-5, para confirmar o triunfo por 8-7 no terceiro período da partida, com os golos lusos a serem marcados por Bê Martins (2), Madjer (2), Léo Martins (3) e Jordan Santos.

No outro jogo do grupo, a Espanha venceu a Polónia por 8-5.

A seleção portuguesa, que se estreou com uma vitória sobre a Polónia por 6-4, defronta no sábado a Espanha, a partir das 15:00.