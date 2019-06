Portugal vence Torneio das Nações de pólo aquático

Lusa Comentários 23 Jun, 2019, 17:43 | Outras Modalidades

As duas equipas terminaram o tempo regulamentar empatadas 11-11, tendo sobressaído nas grandes penalidades o guarda-redes português Nycolay Yanochko, que foi designado o melhor guardião da competição, enquanto Pedro Sousa terminou como o melhor marcador.



Portugal terminou o primeiro período em vantagem por 4-3, mas os norte-americanos impuseram-se por 3-2 e restabeleceram a igualdade no fim do segundo tempo, que não foi desfeita nas duas últimas partes (3-3 e 2-2), levando o encontro para o desempate, vencido da ‘equipa das quinas’ por 2-1.