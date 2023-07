Portugal vice-campeão da Europa de surf adaptado com sete medalhas

"Fomos vice-campeões europeus, com uma prestação coletiva excelente. Não houve grandes falhas e hoje conquistámos mais duas medalhas, com o Afonso e o Pedro, fechando a participação com chave de ouro. Agora é refletir e ver a melhor equipa para o Mundial, com perspetivas boas e muita motivação. Este Europeu foi, também, uma excelente preparação para o Mundial, onde tentaremos obter mais medalhas para Portugal", realçou o selecionador Tiago Priet.



Depois das duas medalhas de ouro conquistadas por Marta Paço, na categoria VI 1 (cegos), e Camilo Abdula ('stand 1'), do bronze de Hugo Rocha ('stand 2') e do cobre de Tomás Freitas ('kneel open'), na quinta-feira, Portugal fechou o último dia de competição com mais duas medalhas, para Afonso Faria (bronze) e Pedro Palma (cobre), ambos em 'prone 2'.



Espanha conquistou o título europeu coletivo, "beneficiando do facto de apresentar uma equipa completa, isto é, com atletas em todas as divisões", salientou em comunicado a Federação Portuguesa de Surf (FPS), acrescentando que, Portugal, mesmo sem essa representação, arrecadou um "brilhante" segundo lugar.



"Este Europeu foi uma prova bastante dura mas que nos correu muito bem. As apostas da Federação foram cumpridas, com inclusão de alguns atletas a quem decidimos dar uma oportunidade, numa equipa ligeiramente diferente, e estão todos de parabéns. Permite-nos sonhar com outras participações a nível internacional, pelo que estamos já a tentar reunir verbas para ir ao Mundial em novembro, na Califórnia", sublinhou João Aranha, presidente da FPS.