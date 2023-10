Portugal volta a acolher duas rondas do Mundial de Enduro em 2024

Depois de ter passado por Valpaços e Santiago do Cacém no encerramento do campeonato deste ano, em 2024 a caravana mundialista arranca em Fafe, de 05 a 07 de abril, seguindo para Valpaços, na semana seguinte (12 a 14).



Roménia, Itália, Eslováquia, Reino Unido e França acolhem as restantes jornadas, de um campeonato que termina a 15 de setembro.



Como reserva está, ainda, o fim de semana de 26 a 28 de julho.







- Calendário do Campeonato Mundial FIM EnduroGP 2024:



1. 05-07 abr: Fafe, Portugal



2. 12-14 abr: Valpaços, Portugal



3. 10-12 mai: Bacau, Roménia



4. 21-23 jun: Bettola, Itália



5. 12-14 jul: Gelnica, Eslováquia



6. 02-04 ago: Rhayader, País de Gales/Reino Unido



7. 13-15 set: Brioude, França







Data de reserva: 26-28 de julho.