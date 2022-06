Portugal volta a perder com Turquia para a Golden League europeia de voleibol

A equipa orientada por João José, que perdeu pelos parciais de 25-22, 25-15 e 25-18, somou a segunda derrota consecutiva frente aos turcos, depois de perdido na quarta-feira, em Viana do Castelo, por 3-1, em encontro da segunda jornada.



A formação portuguesa mantém-se como segunda classificada entre as três equipas do grupo, com três pontos, menos seis do que a Turquia, que lidera, e à frente da Eslováquia, que ainda não pontuou e tem menos um encontro do que turcos e lusos.



No próximo encontro, agendado para quarta-feira, às 18:30 (hora de Lisboa), a seleção portuguesa visita a Eslováquia.