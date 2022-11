Português em 3.º na grelha de partida para o GP Macau

Depois de ter sido quinto na primeira qualificação, o piloto nascido na África do Sul melhorou o tempo na segunda qualificação, ficando a 3,5 segundos do mais rápido.



O também português André Silva Pires, na sétima participação no Grande Prémio de Macau, garantiu o sexto lugar na qualificação para as duas corridas de sábado.



Tal como os treinos livres de quinta-feira, o mais rápido entre as motos na qualificação voltou a ser o finlandês Erno Juhani Kostamo, que gastou dois minutos e 28 segundos para completar os 6,2 quilómetros do circuito da Guia.



Depois de um ano em que a prova só contou com pilotos provenientes da China, Hong Kong e Macau, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, a edição de 2022 atraiu mais de 170 pilotos, incluindo 19 estrangeiros, sobretudo na prova de motos.



O evento, de quatro dias, integra sete corridas: Grande Prémio de Macau de Fórmula 4, a Taça GT Macau, Corrida da Guia Macau, a Taça de Carros de Turismo de Macau, a Taça GT Grande Baía, Macau Roadsport Challenge e o Grande Prémio de Motos de Macau, que regressa ao Circuito da Guia para a sua 54.ª edição.