Português François Vie campeão do Mundo sub-23 de triatlo crosse

"Um dia incrível que não podia prever. A época passada foi muito gloriosa enquanto júnior de último ano então tinha algum receio para esta mudança de escalão", admitiu o atleta, em declarações à RTP.



O desportista nascido em França e residente em Alhandra cumpriu os 1.000 metros de natação, 26,2 de ciclismo e sete de corrida em 2:09.13 horas, batendo os franceses Jules Dumas e Luuk Chambeyron por 2.31 e 6.46 minutos, respetivamente.



"A prova em si foi muito interessante, tive que gerir muito bem o meu esforço para não quebrar nas últimas voltas de bicicleta, sabendo que a corrida era ela também muito exigente", disse o especialista em ciclismo, depois de deixar para trás o quinteto que seguia no comando.



Os primeiros 1.000 metros da natação foram geridos "sem grande stress", enquanto na corrida final assumiu a "surpresa pelas primeiras sensações" que teve quando pousou a bicicleta.



"Eram melhores que todas as outras que tinha vindo a sentir antes. A corrida era dividida em duas voltas o que me ajudou imenso para poder controlar os outros adversários", reconheceu.



O estudante de manutenção de aeronaves garante que "nunca" vai esquecer este título mundial logo no primeiro ano de sub-23, assumindo que é "prometedor" para a sua carreira, contudo, sem esquecer "todo o trabalho que resta fazer" para se manter na elite internacional.



"Correr a reta da meta com a fita de vencedor no final à nossa espera é um momento fantástico, sem dúvida valeu a pena todos os sacrifícios que tenho vindo a fazer. Para completar esta vitória em sub-23 também me classifiquei em sétimo na geral com os Elites", concluiu.



Em 2021, o português foi campeão da Europa e do Mundo júnior de triatlo crosse, vertente em que o ciclismo e a corrida são feitos por trilhos e em percursos sinuosos.



No seu currículo há ainda o título europeu júnior de duatlo e o campeonato europeu de estafetas mistas em triatlo.