Português Paulo Duarte é o novo treinador do tetracampeão angolano 1º de Agosto

De acordo com o clube angolano, que escreve “Bem-vindo Paulo Duarte”, o técnico português vai assinar contrato por um ano, com mais um de opção.



Paulo Duarte, que deve chegar a Angola na próxima semana, vai substituir o bósnio Dragan Jovic, tricampeão pelo clube agostino, e deverá ter como adjuntos três treinadores angolanos.



O ‘Girabola’ de 2020/21, com início previsto para 03 de outubro, mas condicionado devido à evolução da pandemia de covid-19, foi sorteado na quarta-feira passada.



Na primeira jornada dois treinadores portugueses deverão defrontar-se: Paulo Duarte, pelo 1º de Agosto, e Ivo Campos, que orienta o Interclube, no jogo de maior cartaz da ronda.



O português Paulo Duarte tem no currículo passagens pela União de Leiria e Le Mas, de França, e já orientou as seleções nacionais do Gabão e do Burkina Faso, com quem alcançou o terceiro lugar no Campeonato Africano das Nações, em 2017.



Em Angola, terá pela frente o ‘Girabola’, a Taça de Angola e a participação do 1º de Agosto na Liga dos Clubes Campeões Africanos em futebol.



O ‘Girabola’ da época 2019/20 não teve campeão, porque a prova, interrompida em março, foi anulada por unanimidade, em 30 de abril passado, por força da pandemia, sobretudo para “salvaguardar a saúde e os gastos avultados com os atletas, cujos contratos expiravam em maio”.



O campeonato angolano de futebol era então liderado pelo Petro de Luanda, com 54 pontos, seguindo-se o 1º de Agosto, na segunda posição, com menos três pontos, após a disputa da 25ª jornada.



Para a época 2020/21, o ‘Girabola’ vai contar com 16 equipas, entre as quais o estreante Baixa de Cassange de Malanje, em substituição do 1º de Maio de Benguela, desqualificado antes da anulação da prova.