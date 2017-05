Portuguesa conclui proeza desportiva ao completar seis "ironman" em 56 dias

Lusa 31 Mai, 2017, 12:18 | Outras Modalidades

"Médicos e terapeutas de desporto dizem-me que eu não tenho um corpo de atleta e eles ficam espantados, dizem que eu devo conseguir puramente graças à força mental", disse à agência Lusa.



A filantropa é uma das oradoras de hoje nas Conferências do Estoril, no painel "Migração Global, Responsabilidade Global", onde participa enquanto fundadora da Fundação Maria Cristina, que financia a educação de crianças no Bangladesh.



A última prova do desafio "6x6" foi disputada a 29 de maio na cidade brasileira de Florianópolis, na América do Sul, e concluída em 14:13 horas, o tempo mais rápido dos seis triatlos 'ironman', que consistem em 3,86 quilómetros de natação, 180,25 quilómetros de ciclismo e uma maratona (42,2 quilómetros), feitos consecutivamente e em menos de 17 horas.



Os anteriores realizaram-se a 02 de abril em Port Elizabeth, na África do Sul (África), 22 de abril em Houston, EUA (América do Norte), 30 de abril em Taiwan (Ásia), 07 de maio em Port Mcquarie (Austrália) e 20 de maio em Lanzarote (Europa).



No total, Maria Conceição, uma lisboeta residente no Dubai, nadou 22,8 quilómetros, percorreu de bicicleta 1.080 quilómetros e correu 253,2 quilómetros em 56 dias, exibindo sempre a bandeira nacional.



A portuguesa confessou à Lusa a "óbvia luta física e mental" que sentiu para terminar o desafio no mais curto espaço de tempo para atingir o objetivo de se tornar na mulher mais rápida a completar 'ironman' em seis continentes.



"Eu não tinha tempo suficiente para recuperar entre cada um, então cada um foi mais difícil e precisou de mais esforço para completar", descreveu.



Maria Conceição foi a primeira mulher portuguesa a chegar ao topo do monte Evereste, o mais alto do mundo, em 2013, dois anos depois de ter caminhado até ao Polo Norte.



A portuguesa tem seis entradas no Livro de Recordes Mundiais do Guinness, incluindo três atingidas em 2014, quando levou a cabo o desafio 777, que consistia em correr sete maratonas em sete dias em sete continentes.



No ano passado, Maria Conceição tentou atravessar a nado o Canal da Mancha apenas meses depois de aprender a nadar, mas acabou por desistir após sete horas devido à força das correntes.



A lisboeta antiga assistente de bordo admite não gostar particularmente de desporto, mas que estes desafios são importantes para divulgar o trabalho da Fundação Maria Cristina, que criou em 2005 para ajudar crianças no Bangladesh.



"Espero que as pessoas percebam até onde eu estou disposta a ir para aumentar sensibilizar a necessidade de apoio para essas crianças e que elas nos podem apoiar financeiramente fazendo uma doação para a instituição de caridade", vincou.



O objetivo desta campanha [https://www.justgiving.com/campaigns/charity/maria-cristina/ironman] é pagar as despesas de educação e manutenção de 127 crianças no ensino secundário.



Até hoje, recolheu um por cento das 390 mil libras (446 mil euros) definidas como meta.