Portuguesa Vera Nunes foi a segunda na corrida global Wings for Life

Vera Nunes, que venceu esta prova em 2018, correu 48,5 quilómetros nesta corrida solidária sem meta fixa, uma vez que os participantes são perseguidos por um carro meta [em alguns casos virtual, devido à situação pandémica] que começa a andar 30 minutos depois da saída do pelotão, aumentado progressivamente a velocidade até apanhar o último corredor.



Nina Zarina venceu a prova pela terceira vez consecutiva, ao percorrer 60,1 quilómetros, o quarto registo global, só superado pelo ‘pódio’ masculino, que ficou preenchido pelo sueco Aron Anderson, com 66,8 quilómetros, pelo polaco Dariusz Nozynski (66,2) e pelo alemão David Schonherr (62,4).



Fernando Ferreira foi o melhor português, ao terminar no 67.º posto, com 47,21 quilómetros.



O número recorde de inscritos permitiu à fundação Wings for Life, que procura encontrar a cura para as lesões na espinal medula, angariar 4,1 milhões de euros. Em Portugal, estão a ser apoiados dois projetos de investigação que decorrem na Universidade do Minho e na Universidade do Porto.



A próxima edição da Wings for Life World Run já está marcada para 08 de maio de 2022.