Portuguesas foram sextas nos 4x100 metros do `meeting` de atletismo de Lausana

Uma semana depois de terem batido o recorde nacional, no Europeu por equipas de decorreu na Polónia, Lorène Bazolo, Arialis Gandulla, Íris Silva e Rosalina Santos voltaram à pista, com uma pequena alteração, trocando as posições entre a terceira e a quarta.



A mudança não deu frutos, já que a marca ficou um pouco distante dos 44,27 de sábado passado em Chorzow, que continuam a valer como recorde português.



A vitória foi para a Costa do Marfim, liderada por Marie Jose Ta Lou, a sprinter em melhor forma neste momento, com as africanas a serem creditadas em 42,23, novo recorde nacional costa-marfinense.



Um pouco mais cedo, Ta Lou tinha triunfado nos 100 metros, em 10,88 segundos.



As posições seguintes na estafeta foram para Países Baixos (43,18) e Suíça (43,35).



Antes de Portugal, concluíram ainda a Dinamarca e a Suíça sub-23, enquanto Austrália e Áustria falharam as transmissões.



Portugal continua no 33.º lugar do ranking de acesso ao Mundial de Budapeste, necessitando, para participar, de chegar ao 16.º posto, o que implicará fazer descer o recorde nacional em quase um segundo, para menos de 43,58 segundos.



A próxima prova para o quarteto luso de velocistas é já no domingo, no 'meeting' de Estocolmo, também da Liga Diamante.