Portugueses avançam para `quartos` e meias-finais no Mundial de remo de mar

No escalão sénior, o 'double-scull' misto, composto de Bruna Parente e André Pinto, depois do oitavo tempo no contrarrelógio que definiu os emparelhamentos das eliminatórias, afastou a dupla italiana e garantiu um lugar entre os oito melhores, que este sábado disputam um lugar nas meias-finais.



Também nos quartos de final está o 'quadriscull' composto por Afonso Costa, Catarina Santos, Ricardo Russo, Catarina Vieira e o timoneiro António Vaz, que garantiu a continuidade na prova depois do sexto lugar no contrarrelógio.



O júnior Afonso Santos, em 'skiff', alcançou o melhor tempo no contrarrelógio, passando diretamente para o grupo dos quatro melhores.



O Campeonato do Mundo de remo de mar disputa-se na Praia da Torre, em Oeiras, até ao próximo dia 02 de outubro.