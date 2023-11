Portugueses com quarto e sétimo lugar na final dos Mundiais de trampolins

Numa final histórica para Portugal, que pela primeira vez contou com a presença de dois ginastas lusos, Gabriel Albuquerque somou 60.020 pontos, enquanto Pedro Ferreira terminou com 58.910.



Os chineses Langyu Yan (60.690) e Zisai Wang (60.680), conquistaram as medalhas de ouro e prata, respetivamente, tendo o japonês Ryusei Nishioka (60.640) conseguido o bronze.



No sábado, a qualificação de Pedro Ferreira e Gabriel Albuquerque para esta final garantiu a Portugal uma vaga na prova de trampolim individual masculino dos Jogos Olímpicos Paris2024.