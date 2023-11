Portugueses defrontam seleções secundárias de râguebi de Inglaterra e Irlanda

O encontro com a Inglaterra A está confirmado para 25 de fevereiro, em Leicester, e os encontros com “uma equipa de desenvolvimento e jogadores pré-profissionais” da Irlanda devem disputar-se em 09 e 16 de março.



“Falta apenas acertar as datas e se serão feitos dois jogos, um em Portugal e outro na Irlanda, ou apenas um jogo em Portugal”, adiantou Amado da Silva.



O encontro com a Inglaterra A vai ocorrer após a fase de grupos do Europe Championship 2024, que se disputa entre 03 e 18 de fevereiro, e os encontros com a equipa irlandesa ocorrem após a disputa das meias-finais, agendadas para 02 e 03 de março.



A segunda data apontada por Amado da Silva para defrontar os irlandeses, que “carece de confirmação”, coincide com a data das finais do ‘Championship’, mas não invalida a realização dos encontros.



“No limite, teremos de ter duas equipas disponíveis para jogar. A seleção no Championship, com os jogadores profissionais de Portugal e dos campeonatos franceses, e uma outra equipa para esses encontros”, explicou.



As partidas contra ingleses e irlandeses, de resto, “não serão disputadas pela seleção nacional”, frisou Amando da Silva, mas “pelos Lusitanos XV, ou Portugal A, ou qualquer outra designação”.



Isto apesar de a Inglaterra ter anunciado hoje um encontro entre Inglaterra A e Portugal, como parte do projeto de reatamento da sua equipa secundária para “proporcionar mais tempo de jogo a jogadores em transição dos sub-20 para a equipa sénior”.



“A seleção principal não defronta seleções secundárias, apenas seleções principais”, esclareceu Amado da Silva.



O que não invalida, acrescentou o líder federativo, o “reconhecimento” do trabalho desenvolvido pela FPR por parte das suas congéneres internacionais.



“Estes encontros vêm na sequência do que tenho vindo a dizer desde o Mundial. Estamos a ter a atenção de outros países que estão interessados em ver Portugal a afirmar a sua posição no râguebi europeu”, afirmou Amado da Siva.