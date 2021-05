Portugueses discretos no arranque da Finn Gold Cup no Porto

Miller, que vai representar os Estados Unidos em Tóquio2020, ganhou a primeira regata, com o espanhol Joan Cardona a conquistar a segunda e a derradeira corrida do dia a cair para o campeão europeu, o húngaro Zsombor Berecz.



Apesar disso, a liderança pertence à regularidade do neozelandês Andy Maloney, numa tabela em que o primeiro português é Filipe Silva, no 42.º posto, seguido de Vasco Pereira, 47.º, e Jorge Pinheiro de Melo, 51.º, entre 52 participantes.



A prova, com duas regatas no domingo, decorre até quarta-feira nas águas de Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos e decide o campeão do mundo da classe, bem como as últimas vagas europeias e africanas para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este verão.