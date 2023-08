Portugueses estão fora dos mundiais de tiro com arco

No recurvo, Luís Gonçalves foi quem, ainda assim, conseguiu o resultado mais equilibrado, perdendo por 6-4 com Chih-Chun Tang, da China-Taipé.O luso empatou duas séries, 29-29 e 27-27, conquistando assim um ponto em cada uma, ganhou uma, 24-23, amealhando dois pontos, e perdeu duas, por 26-23 e 28-24.Nuno Carneiro foi batido pelo francês Nicolas Bernardi, que já tinha sido o seu "carrasco" nos Jogos Europeus Cracóvia2023, desta vez por 6-0, após os parciais de 26-23, 26-20 e 27-24.A representante feminina, Milana Tkachenko, também chegou ao fim de linha, ao perder 6-0 com a cazaque Alina Ilyassova, que traduziu a sua superioridade em 25-23, 27-24 e 25-23.Na variante de compound, Maria João Ribeiro foi eliminada pela tailandesa Kanyavee Maneesombatkul (138-131), Giselle Sousa pela norte-americana Liko Arreola (128-121) e Nuno Simões pelo luxemburguês Gilles Seywert (137-132).O campeonato do Mundo era a última prova que garantia vagas para Paris2024, pelo que o tiro com arco português volta a estar ausente dos Jogos Olímpicos, nos quais participou pela última vez em Pequim2008, com Nuno Pombo.