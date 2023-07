Portugueses falham final de fosso olímpico na Taça do Mundo de Itália

Entre os cinco, Inês Barros era quem estava em melhor posição, quando seguia na vice-liderança após as três primeiras séries, no sábado, mas, nas duas desta manhã, acabou por baixar a precisão, caindo para 24.ª, com 114 tiros certeiros, a três da marca necessária para disputar as medalhas.



Numa competição com 87 participantes, Ana Rita Rodrigues era 17.ª, contudo baixaria também uns furos, para 38.ª, com 111.



Na competição masculina, e depois de um primeiro dia mais discreto, José Bruno Faria subiu de 58.º para 29.º, com 119 tiros, quando o necessário para atingir a final se cifrou nos 122.



Armelim Rodrigues era 81.º e terminou em 68.º, com 115, os mesmos de João Paulo Azevedo, 67.º, que recuperou de 91.º.



No início do mês, em 02 de julho, João Paulo Azevedo, Armelim Rodrigues e José Bruno Faria conquistaram a medalha de bronze na prova de equipas de fosso olímpico dos Jogos Europeus Cracóvia2023.