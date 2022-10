Portugueses ganham bronze nos Mundiais para pessoas com Síndrome de Down

A meio da jornada do segundo dia de competições, Portugal soma sete medalhas, mas pode ainda esta terça-feira aumentar o número de conquistas, pois há oito nadadores lusos com presença assegurada nas finais agendadas para a tarde.



Na final direta da estafeta mista 4x50 estilos, o quarteto português cronometrou 2.49,16 minutos, ficando atrás da Itália (2.45,19) e do México (2.47,65), medalhas de ouro e prata, respetivamente.



Portugal fechou o primeiro dia de competições com seis medalhas, duas das quais de ouro.



A 10.ª edição do Mundial DSISO (Organização Internacional de Natação para Síndrome Down) de natação adaptada e natação artística junta cerca de 200 atletas, entre os quais 10 portugueses.



Na natação adaptada para pessoas com Síndrome de Down, os atletas competem divididos em duas classes, consoante o grau da doença, de origem genética e da área da deficiência intelectual.