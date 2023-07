Portugueses Henrique Chaves e Miguel Ramos em quarto no GT World Challenge Europe

Os pilotos portugueses, que fazem equipa ainda com Louis Prette, terminaram a uma volta dos vencedores, Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy e Jules Gounon, em Mercedes e a 30 segundos de um lugar no pódio da sua categoria.



“Foi um fim de semana complicado. Tínhamos ritmo, mas faltava-nos velocidade de ponta para fazer as ultrapassagens. Ainda assim, ficámos encostados ao terceiro e, com mais uma volta, seguramente que teríamos chegado ao pódio, mas a corrida é de três horas e não de três horas e mais uma volta”, resumiu Henrique Chaves.



O piloto natural de Torres Vedras considera que este “foi o resultado possível”.



“Na primeira volta, o Louis teve de evitar alguns incidentes, o que nos atrasou, e o Miguel teve um turno muito complicado dado não conseguir chegar ao pedal do travão confortavelmente, o que dificultou a sua tarefa. Foi o resultado possível”, sublinhou Henrique Chaves.



A próxima etapa do GT World Challenge disputa-se em Hockenheim, em 02 e 03 de setembro.