Portugueses na final de K4 500 metros

RTP Comentários 25 Ago, 2018, 18:15 / atualizado em 25 Ago, 2018, 19:29 | Outras Modalidades

O quarteto luso foi segundo na sua semifinal, tendo completado a prova em 1.21.741 minutos, a 0,073 segundos da República Checa.



A final disputa-se domingo, às 13:25, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.



Até ao momento, Portugal tem a medalha de ouro em K1 1000, conquistada hoje por Fernando Pimenta.





K4 500 finalista com sensações "boas demais" - Emanuel Silva

O canoísta Emanuel Silva assumiu hoje que o K4 500 que atingiu a final dos mundiais de canoagem teve sensações "boas demais", prometendo dar luta pelos primeiros lugares no domingo em Montemor-o-Velho.



"Foram boas demais. Na eliminatória e na semifinal. Objetivo cumprido. Esperemos que na final as boas sensações voltem a aparecer para um bom resultado", disse.



João Ribeiro elogiou a "estratégia bem delineada": "Sabíamos que tínhamos de largar bem e ganhar a frente. Foi o que fizemos. Tentar gerir os esforços para a última parte, com vento de frente. Conseguimos o objetivo que era entrar na final."



David Varela avisou que o quarteto não pode "prometer medalhas, mas dar o melhor para dar uma alegria a Portugal", atribuindo o favoritismo na final à Hungria, Alemanha e Espanha, seleções que passaram diretamente.



"Este resultado é reflexo do trabalho que temos feito com o treinador Rui Fernandes. Sensações boas. Estamos na luta. Os meus colegas transmitem-me muita experiência", congratulou-se o elemento mais novo e recente na tripulação, Messias Batista.



Teresa Portela e Joana Vasconcelos entendem que poderiam ter feito "melhor" tanto no K2 500, oitavo em inédita final, bem como no K4 500, juntamente com Francisca Laia e Francisca Carvalho, que foi oitavo e falhou, inclusivamente, as meias-finais.



"Vamos ter de avaliar o que aconteceu, o que podemos fazer para melhorar. Valemos mais do que isto. O K4 não correu tão bem, mas temos trabalho feito", disse Teresa Portela.



Joana Vasconcelos lamentou o vento de frente que prejudicou a dupla, mais franzina, no K2 e o lateral que de alguma forma também dificultou a missão do K4.