PR destaca que prata de Iúri Leitão representa "grande alegria" para Portugal

"É uma grande, grande, grande alegria! Se a anterior [medalha de bronze de Patrícia Sampaio] já foi uma grande alegria, a medalha de prata é uma alegria maior. E estamos à espera das medalhas de ouro", comentou Marcelo Rebelo de Sousa, à porta ho Hospital de Santa Maria, em Lisboa, que foi visitar acompanhado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, e pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

Logo após o comentário, Marcelo Rebelo de Sousa colocou uma nota no portal da Presidência na Internet para felicitar Iúri Leitão pela conquista da medalha de prata na prova de ciclismo Omnium nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

"O Campeão do Mundo em 2023 esteve sempre ao mais alto nível nas quatro provas que compõem a modalidade, conquistando a primeira medalha olímpica de Portugal no ciclismo de Pista. Em nome de Portugal e dos Portugueses, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa agradece a Iúri Leitão que, com esta entusiasmante prestação, engrandece o desporto nacional", lê-se na nota.

Também Luís Montenegro manifestou o seu contentamento pela conquista da medalha, afirmando aos jornalistas que iria partir ainda hoje para Paris para assistir às provas dos portugueses, designadamente na canoagem e no atletismo.

O ciclista Iúri Leitão conquistou hoje a medalha de prata no omnium em Paris2024, alcançando o 30.º pódio olímpico do desporto português, o segundo na presente edição dos Jogos, depois do bronze da judoca Patrícia Sampaio (-78 kg).