PR enaltece "mais um grande feito" do ciclista português Iúri Leitão

“Com esta terceira conquista da medalha de ouro em Europeus, após os títulos em 2020 e 2022, e do título mundial de omnium em 2023, Iúri Leitão alcança mais um grande feito para o ciclismo português, que eleva e engrandece o desporto nacional e muito orgulha o Presidente da República e todos os Portugueses”, pode ler-se na mensagem divulgada na página oficial da Presidência da República Na sexta-feira, o ciclista luso, de 25 anos, terminou a prova em 16.40 minutos, a uma média de 54 quilómetros por hora, e teve um arranque determinante a nove voltas do fim para selar o título.Leitão, natural de Viana do Castelo, bateu o austríaco Tim Wafler, segundo após retificação dos comissários da classificação, e o dinamarquês Tobias Hansen, terceiro, para dar a Portugal a primeira medalha nesta edição dos Europeus.O atual campeão do mundo de omnium, uma disciplina olímpica, soma este título europeu aos já conquistados, na mesma disciplina, em 2020 e 2022, arrecadando a sétima medalha em campeonatos da Europa.Em 2021, Rui Oliveira foi o campeão da Europa desta disciplina, mas Leitão passou a ser o único tricampeão europeu de scratch, acima dos dois ouros do espanhol Sebastian Mora.