PR felicita missão portuguesa nas Universíadas

”, refere uma mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa, publicada no site da presidência.No texto, o Presidente da República enaltece todos os atletas universitários participantes, em particular os medalhados Gabriel Lopes (medalha de ouro - natação), João Coelho (medalha de ouro - atletismo), Mariana Machado (medalha de ouro - atletismo), Camila Rebelo (duas medalhas de prata - natação), Décio Andrade (medalha de prata - atletismo) e Eliana Bandeira (medalha de prata - atletismo).A mensagem termina com a indicação de que a delegação portuguesa que participou em Chengdu, na China , nos Jogos Mundiais Universitários, também conhecidos como Universíadas, "será recebida no Palácio de Belém em data oportuna".