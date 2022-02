Prémios Laureus nomeados já conhecidos

A categoria de desportista masculino do ano contempla ainda o nadador norte-americano Caeleb Dressel e o atleta queniano Eliud Kipchoge, enquant, no setor feminino, destacam-se as presenças das atletas norte-americana Allyson Felix e jamaicana Elaine Thompson-Herah e das australianas Emma McKeon (natação) e Ashleigh Barty (ténis).A nadadora norte-americana Katie Ledecky e a futebolista espanhola Alexia Putellas também concorrem ao prémio principal feminino, enquanto a ginasta norte-americana Simone Biles é candidata a vencer o galardão destinado ao regresso do ano e as seleções de futebol de Argentina e Itália ao de melhor equipa.Lewandowski, avançado do Bayern Munique, foi eleito em janeiro melhor futebolista mundial pela FIFA, Verstappen sagrou-se pela primeira vez campeão mundial de F1, Brady atingiu o recorde de sete títulos do ‘Super Bowl’, Dressel ganhou cinco medalhas de ouro olímpicas em Tóquio2020 e Kipchoge tornou-se o terceiro atleta a vencer maratonas olímpicas consecutivas.Felix é candidata ao prémio feminino depois de ter superado Carl Lewis como atleta olímpica mais premiada dos Estados Unidos, em Tóquio2020, onde brilhou também a grande altura Thompson-Herah, que conquistou a medalha de ouro nos 100, 200 e estafeta 4x100 metros.Na capital japonesa, McKeon arrebatou quatro "ouros" e três "bronzes" na natação, a melhor marca individual, enquanto Ledecky ganhou duas medalhas do metal mais precioso e outras tantas de prata, Barty, número um mundial, conquistou o segundo Grand Slam, em Wimbledon, e Putellas, do FC Barcelona, foi distinguida como melhor futebolista pela FIFA e pela UEFA.A Argentina, vencedora da Copa América, e a Itália, campeã no Euro2020, podem receber o galardão destinado à melhor equipa, tal como o FC Barcelona, vencedor da Liga dos Campeões feminina na época passada, a Mercedes, campeã mundial de F1, e os Milwaukee Bucks, que conquistaram o título na NBA.O prémio para o regresso do ano poderá ser atribuído a Biles, que se retirou em Tóquio2020, devido à pressão psicológica, mas recuou na decisão e ganhou a medalha de bronze na trave, ao ciclista britânico Mark Cavendish, ao atleta norte-americano de saltos sincronizados Tom Daley, ao piloto espanhol de MotoGP Marc Márquez, à ciclista neerlandesa Annemiek van Vleuten e ao ‘skater’ britânico Sky Brown.A categoria revelação do ano será disputada pelo tenista russo Daniil Medvedev, o futebolista espanhol Pedri, jogador do FC Barcelona, a atleta venezuelana Yulimar Rojas, a tenista britânica Emma Raducanu, o atleta indiano Neeraj Chopra e o nadador australiano Ariarne Titmus.Tom Brady (EUA, futebol americano).Novak Djokovic (Ser, ténis).Caeleb Dressel (EUA, natação).Eliud Kipchoge (Que, atletismo).Robert Lewandowski (Pol, futebol).Max Verstappen (Hol, F1).Ashleigh Barty (Aus, ténis).Allyson Felix (EUA, atletismo).Katie Ledecky (EUA, natação).Emma McKeon (Aus, natação).Alexia Putellas (Esp, futebol).Elaine Thompson-Herah (Jam, atletismo).Seleção de futebol masculino da Argentina.Seleção de futebol masculino da Itália.Equipa de futebol feminino do Barcelona.Equipa olímpica de saltos sincronizados da China.Equipa de Fórmula 1 Mercedes.Equipa de basquetebol norte-americana Milwaukee Bucks.Simone Biles (EUA, ginástica artística).Sky Brown (GB, skate).Mark Cavendish (GB, ciclismo).Tom Daley (GB, natação sincronizada).Marc Márquez (Esp, motociclismo).Annemiek van Vleuten (Hol, ciclismo).Neeraj Chopra (Ind, atletismo).Daniil Medvedev (Rus, ténis).Pedri (Esp, futebol).Emma Raducanu (GB, ténis).Yulimar Rojas (Ven, atletismo).

Ariarne Titmus (Aus, natação).