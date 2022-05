Presidente condecorou Patrícia Mamona e Auriol Dongmo

Patrícia Mamona, vice-campeã olímpica e campeã europeia de pista coberta de triplo salto, recebeu a condecoração de Grande Oficial da Ordem do Mérito e Auriol Dongmo, campeã europeia e mundial de pista coberta do lançamento do peso, a de Comendador da Ordem do Mérito.



Patrícia Mamona foi condecorada na sequência da medalha de prata no concurso do triplo salto nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, acumulando com o grau de Comendador que tinha recebido em 2016.



Para Marcelo Rebelo de Sousa, esta nova condecoração ilustra o espírito de conquista da atleta.



“A sua carreira não tem parado de subir e vai subindo nos sucessos. Um dos méritos que (a Patrícia Mamona) tem, além do instinto vencedor, é a consistência e a persistência”, disse o chefe de Estado.



Quanto a Auriol Dongmo, condecorada no seguimento do título mundial de lançamento do peso em pista coberta, conquistado em março deste ano, Marcelo Rebelo de Sousa acolheu a atleta no “leque das excecionais”, desejando que continue os sucessos desportivos e a “atirar mais longe”.



A cerimónia, que decorreu no Palácio de Belém, foi acompanhada pelo Presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, pelo Secretário-geral do COP, José Manuel Araújo, pelo Chefe de Missão a Tóquio2020, Marco Alves, e pelo diretor desportivo do COP, Pedro Roque.