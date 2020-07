Presidente da Câmara de Cascais "perplexo" pelo abandono do circuito do Estoril

"A Fórmula 1 está de regresso a Portugal. Parabéns ao Algarve e às suas gentes, que vão contribuir para a projeção da imagem do país no mundo", começa por dizer o autarca, num texto publicado nas redes sociais, que logo depois questiona a estratégia seguida pelo Estado na gestão do circuito do Estoril, que considera ser "um dos míticos autódromos de corridas do mundo".

"Causa-me perplexidade que o Estado esteja a investir num circuito privado quando tem, ele mesmo, à sua guarda, na Parpública, um dos míticos autódromos de corridas do mundo - o Estoril", declara o presidente da Câmara de Cascais, no distrito de Lisboa.

O autarca pede, por isso, que o Governo entregue à autarquia a gestão do espaço.

"Já é hora de o Governo entregar a Cascais a gestão do seu circuito. Saberemos rentabilizá-lo e colocá-lo ao serviço dos portugueses e de Portugal. Como está, abandonado pelo Estado, é que não pode ser", termina.

O Mundial de Fórmula 1 vai regressar a Portugal em 25 de outubro, 24 anos depois da última vez, agora no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, anunciou hoje a organização.

O Grande Prémio de Portugal vai ser disputado entre 23 e 25 de outubro, estando prevista a presença de público nas bancadas, disse hoje à Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim.

Já eram conhecidas as 10 primeiras provas do novo calendário, cuja ronda inicial se disputou em Spielberg, na Áustria, em 05 de julho, com o circuito austríaco a receber outra prova no fim de semana seguinte, antes da realização do GP da Hungria, em 19 de julho.

A última vez que a Fórmula 1 passou por Portugal foi em 1996, no Estoril.

O início da competição estava previsto para 15 de março, na Austrália, mas a prova foi cancelada devido à pandemia de covid-19.

Ao todo, já foram canceladas ou adiadas 13 das 22 corridas da temporada, mas os responsáveis do campeonato esperam ter um calendário com 15 a 18 corridas até ao fim deste ano.

A sucessão de cancelamentos abriu a porta à utilização de novos circuitos na segunda metade da temporada do Mundial de Fórmula 1, como o circuito de Mugello ou o Autódromo Internacional do Algarve.