Presidente da Federação de Motociclismo de Portugal eleito `vice` da FIM Europa

Lusa Comentários 07 Jul, 2019, 21:06 | Outras Modalidades

O holandês Martin de Graaff foi eleito novo presidente do organismo associado da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) responsável pelas competições na Europa.



O congresso contou com a presença de 39 federações nacionais e com o presidente da FIM, o português Jorge Viegas.