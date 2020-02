Presidente da federação francesa de desportos de inverno demite-se

"Por uma questão de apaziguamento, tomei, com dignidade, mas sem amargura, a sábia decisão de renunciar", afirmou Gailhaguet, lamentando a "ditadura ministerial", em referência à ministra do Desporto, Roxana Maracineanu, que exigiu a sua demissão.



A FFSG, que é presidida por Gailhaguet desde 1998, com um interregno entre 2004 e 2007, está há uma semana a viver uma crise sem precedentes, depois de vários antigos atletas terem acusado treinadores de abusos sexuais, quando eram adolescentes.



A ministra do Desporto denunciou na segunda-feira a "disfunção generalizada" no modo de funcionamento da federação, à qual ameaçou retirar o apoio estatal se Gailhaguet, de 66 anos, não apresentasse a demissão.